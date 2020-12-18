"Магнит" открыл свой первый суперстор в Петербурге

«Магнит» открыл в северной столице круглосуточный «кубанский» суперстор – компактный городской гипермаркет с оптимизированным пространством. Сообщается, что концепция и дизайн открывшегося в северной столице магазина посвящены родному региону «Магнита» - Кубани.
Общая площадь гипермаркета достигает примерно 4 300 квадратных метров.
Число поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, с которыми работает ретейлер «Магнит», выше шестидесяти.
Напомним, ранее сообщалось, что гипермаркеты сети «Оптоклуб Ряды» закрылись в северной столице 14 сентября. Сумма активов сети гипермаркетов выше, чем сумма ее долговых обязательств.