Беглов исполнит новогодние желания трех детей из Петербурга

В Смольном установлена елка, на которой дети оставили открытки со своими желаниями.

Губернатор Петербурга снял три открытки с елки, теперь ему предстоит исполнить желания 10-летней Малики, 7-летнего Владислава и 10-летней Зои. В качестве новогодних подарков дети выбрали интерактивную игру, форму для школы, кроссовки, кисти и краски для рисования.

Беглов рассказал, что больше всего был тронут желанием мальчика, проходящего лечения в онкоцентре. Ребенок попросил для всех здоровья.

Стать участником акции и исполнить желания детей может каждый житель Петербурга. Подарки будут переданы детям с ограниченными возможностями, а также тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.