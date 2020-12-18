В Петербурге завершился ремонт Литейного моста
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Были демонтированы металлические конструкции, а также обработаны внутренние поверхности стенки от коррозии.
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