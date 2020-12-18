Теперь выходы на лед в Петербурге будут контролировать беспилотники

В Санкт-Петербурге сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга осуществили контроль на Суздальских озерах при использовании беспилотника.

Пресс-служба комитета сообщает, что во время рейда были выявлены нарушения о запрете выхода на лед. На людей, которые вышли на лед, были составлены протоколы об административном правонарушении

Ольга Аришина, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сообщила, что профилактическая работа на водных объектах будет только усиливаться.

Данный запрет начал действовать в Северной столице с 15 декабря. За выход на лед полагается штраф в размере 5 тысяч рублей.