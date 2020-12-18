В «Никольских рядах» в Петербурге достроили большую зимнюю горку

В Санкт-Петербурге в центре города на Садовой улице построили огромную детскую зимнюю горку к новогодним праздникам.

Конструкция была возведена в «Никольских рядах» на Садовой улице в Северной столице. Горку строили около 160 часов. Об этом сообщается на официальной странице «Никольских рядов» в социальной сети Instagram.

Возведенная в центре города на Неве конструкция состоит из 9,8 тысяч ячеек всесезонного покрытия желоба, а также 2,5 тысячи брусьев и досок. Помимо этого, было использовано 20 тонн железа для создания несущей конструкции. Однако окончательная дата открытия предновогодней горки пока не известна.