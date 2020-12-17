Некоторые журналисты могли не попасть на пресс-конференцию Путина

На ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина могли попасть не все журналисты. Стало известно, что около 20 журналистов находились на карантине перед пресс-конференцией.

Журналистов поселили в обсерватор и выделили для этого целый этаж в одной из гостиниц управления делами президента. Всех журналистов расселили по одному в разные комнаты и запретили им контактировать с другими людьми.

Кроме того, было запрещено принимать и передавать какие либо вещи из соседних номеров. Передать какую-то вещь можно было только через сотрудника службы охраны. Также при появлении первых симптомов, необходимо было уведомить об этом охранника.