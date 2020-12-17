Финляндия впервые была отмечена ЮНЕСКО

17 декабря ЮНЕСКО включила финскую сауну в список нематериального культурного наследия. Ранее Финляндия не оказывалась ни в одном из подобных списков.

Национальная традиция финнов принимать сауну показалась важнейшей и неотъемлемой частью у наших северных соседей. О включении традиции в список ЮНЕСКО сообщили в министерстве образования и культуры Финляндии.

Что касается русских бань и саун на территории Петербурга и Ленобласти, то власти не закрыли и пока не планируют закрывать подобные заведения. Объясняют они это тем, что инфекция коронавируса не выдерживает высоких температур, а, следовательно, и заразиться нельзя.