В Роскачестве протестировали новые модели iPhone 12

Сотрудники Роскачества проверили новые смартфоны компании Apple: iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini и 12 Pro Max.

Одним из минусов нового iPhone эксперты назвали время автономной работы. Эксперты Роскачества выяснили, что практически все модели имеют среднюю автономность. Однако iPhone Pro Max не отличается такой же успешной продолжительностью работы.

Стоить отметить, что для быстрой зарядки новой линейки iPhone 12 необходимо заряжать адаптером на 20 Вт. Однако такой адаптер необходимо покупать отдельно. Эта причина стала основной, по которой специалисты ведомства не внесли новые iPhone в список лучших смартфонов.