В Петербурге закрыли около полусотни нелегитимных «уличных магазинов»

В Санкт-Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом в декабре этого года отчистили около полусотни земельных участков, которые использовались в качестве торговых точек.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в основном большинство нарушений было связано с незаконной продажей сувениров, овощей, а также текстильной продукции. В результате проверки сотрудники зачистили более 49 земельных участков.

Незаконные лавки и киоски, где продавали сувениры, были найдены на Исаакиевской и Сенатской площадях, а также на Малой и Большой Морской улицах. На улице Бабушкина и на проспекте Чернышевского была обнаружена незаконная торговля аксессуарами.