«Люмьер-Холл» закрыли из-за нарушения антикоронавирусных мер

В Санкт-Петербурге креативное пространство «Люмьер-Холл» закрыли из-за нарушений противоэпидемилогических мер по коронавирусу.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщает, что 27 ноября состоялся джазовый концерт, на котором были обнаружены нарушения. Посетители находились на концерте без медицинских масок, а также при входе отсутствовал входной фильтр. Кроме того, воздух в помещении не обеззараживался, а также отсутствовали бактерицидные облучатели.

В итоге, суд признал владельца креативного пространства ООО «Галатея» виновным. Как наказание, сд вынес приговор о закрытии пространства на 20 суток.