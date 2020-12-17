За неуплату алиментов петербуржцев стали жестко наказывать

В Санкт-Петербурге в отношении петербуржцев, которые не платят алименты, уже завели более тысячи уголовных дел за последние месяцы. Из-за этого уже 30 человек отправили в колонию.

Пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт-Петербургу сообщает, что у одного из мужчин накопился долг по алиментам на сумму 280 тысяч рублей, в результате чего нарушитель был привлечен к административной ответственности, а также был наказан обязательными работами на 24 часа.

Только после заведения на мужчину уголовного дела он стал выплачивать алименты.

В итоге, за весь год в Северной столице судьи вынесли около 400 приговоров мужчинам, которые отказывались платить алименты.