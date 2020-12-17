Песня группы Artik & Asti стала самой популярной среди россиян в 2020 году

Музыкальный интернет-портал «ЯндексМузыка» провел статистику и выявил самый прослушиваемый трек среди россиян в 2020 году. Им оказался трек «Девочка, танцуй» от украинского дуэта Artik & Asti.

Рейтинг исполнителей составлялся по данным на период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года.

В топ лучших артистов 2020 года попал рэпер Моргенштерн, канадский певец The Weeknd. Лучшими поп-певицами оказались Zivert и Билли Айлиш.

Украинский дуэт Artik & Asti оказался самой прослушиваемой русскоязычной музыкальной группой. Rammstein оказался самой прослушиваемой группой среди иностранных артистов.