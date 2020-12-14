Защита просит суд смягчить наказание для историка Соколова

В отношении историка Олега Соколова в Санкт-Петербурге ведутся судебные прения. Защитник подсудимого обращается к суду с просьбой о том, что необходимо учесть смягчающие обстоятельства.

Адвокат Соколова ссылается на ч.1 ст.222 УК РФ — ограничение свободы, по ч.1 ст.105 УК РФ — не более 8 лет. Как сообщает пресс-служба, смягчающими обстоятельствами для историка являются признание Соколовым вины, имеющиеся хронические заболевания, наличие детей, активное способствование раскрытие и расследованию преступления, аморальность поведения потерпевшей и противоправность, а также положительные характеристики и эмоциональное состояние Соколова.