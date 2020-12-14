В работе сервисов YouTube и Google пользователи обнаружили сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе таких сервисов, как YouTube и Google. Сбой в работе произошёл сегодня , в понедельник, 14 декабря, пользователи из России также отмечают проблемы в работе площадок.

По информации Downdetector, проблемы в работе площадок появились в основном у пользователей из Европейской стран. Это затронуло такие страны, ка Польша, Испания, Германия, Нидерланды и Великобритания. В России, по информации сервиса Downdetector, жалобы поступали от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга.

На странице сервиса YouTube, когда открывается сайт, высвечивается надпись "Something went wrong".