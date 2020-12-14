Заключённый на пожизненный срок намеревался отсудить у СИЗО 25 тысяч евро, ему не понравились условия содержания

По информации пресс-службы судов города Санкт-Петербурга, осуждённый на пожизненное заключение в потребовал денежную компенсацию за то, что у него были нарушены условия содержания под стражей с 2004 по 2007 года.

Сергей Свитайло, который был осужден на пожизненный срок, обратился с иском в суд с требованием денежной компенсации от СИЗО-1 и ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за не соблюдение условий содержания под стражей. Сергей заявил, что за период его пребывания в СИЗО с 2004 по 2007 года условия там, где он содержался были неприемлемыми.

По словам мужчины, камера была тесная, в ней было очень душно, туалет был прямо на жилой территории. В зимнее время в помещении было очень холодно. На процедуры, чтобы помыться и привести в порядок личную гигиену было отведено всего 15 минут. Также истец заявляет о том, что в камере вместе с ним были ещё насекомые и грызуны с плохим освещением.



Суд отказал в требовании выплатить истцу 25 тысяч евро, так как он подал иск спустя 13 лет после инцидента, а также в справке, которую предоставили от ФКУ СИЗО-1, недочеты е были выявлены.