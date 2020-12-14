Петербуржцев не устраивает зимняя уборка

Петербуржцы вновь остались недовольны зимней уборкой. За выходные на дороги вылили 176 «кубов» солевого раствора и высыпали 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси – горожане уже приготовились дышать реагентами весной.

В понедельник, 14 декабря, об уборке в минувшие выходные отчитался городской комитет по благоустройству. По данным ведомства, только в субботу высота выпавшего снега составила 3,3 сантиметра. В результате за выходные с городских дорог вывезли 5,8 тыс. кубометров снега.

«Проезжая часть и тротуары были обработаны 176 м3 солевого раствора и почти 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси – самого эффективного средства для борьбы с гололедицей», — рапортовал комитет.

Однако в социальных сетях петербуржцы делятся своим недовольством по поводу уборки. Они возмущены тем, что реагенты превращают снег в жижу, которая потом отбрасывается к жилым домам.