С 14 декабря в России действуют новые правила оформления больничного

14 декабря в Росси начали действовать новые правила оформления больничного листа.

Теперь его можно получить онлайн. Чтобы получить документ в электронном виде, понадобится СНИЛС и паспорт. Для бумажного варианта нужен только паспорт.

Новые правила касаются и оформления больничного для ребенка. Если требуется листок нетрудоспособности для трёх детей, достаточно будет оформить один больничный в электронном виде. Оформляя бумажную версию больничного в таком случае, вы получите 2 документа.

Помимо этого, если один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в случае болезни другого ребенка, у второго родителя будет возможность оформить больничный.

Больничный по уходу за ребенком не будет органичен в сроках, однако денежные средства будут выплачиваться только за 15 дней.