Кинологи призывают не дарить щенков на Новый год

Специалисты российской кинологической федерации призывают не рассматривать щенков в качестве подарка на Новый год, так как это решение может привести к крайне неприятным последствиям.

Кинологи напоминают, что питомец – это большая ответственность, к которой не каждый человек готов. Специалисты так же подчеркивают, что, если хозяин щенка-ребенок, юного владельца необходимо научить правильному уходу за животным. Поэтому, приобретать щенка для ребенка лучше после того, как малышу исполнится 7-8 лет, так как в этом возрасте хозяин животного уже сможет разделить обязанности по уходу со своими родителями.

В случае, если подарок предназначается для взрослого, стоит помнить, что человек может быть не готов его принять. Стоит также учесть тот факт, что не все породы могут подойти будущему хозяину.