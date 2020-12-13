Власти Москвы не хотят ограничивать встречи горожан в новогодние дни

Мэр Москвы Сергей Собянин дал обещание горожанам не вводить комендантский час.

Сергей Собянин сообщил, что власти столицы не намереваются вводить новые ограничения по Москве. Мэр заверил гостей и жителей Москвы, что встречи в праздничные дни власти ограничивать не будут, комендантского часа в Москве не будет.

Сергей Собянин также добавил, что новые ограничения будут возможны только при том случае, если эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавирусной инфекции будет портиться ещё сильнее, а также если медицинское обеспечение не сможет больше справляться с постоянным потоком пациентов с диагнозом коронавирус. Пока что "запас прочности", как сказал мэр, у Москвы достаточно большой, поэтому город со всем справляется. Сергей Собянин верит, что в скором времени всё нормализуется и пойдёт в лучшую сторону.