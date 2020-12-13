Петербуржцам вновь напоминают об опасности выхода на лед

По традиции спасательные службы предупреждают об опасности выхода на еще не сформировавшийся лед. Сейчас в декабре лед еще тонкий и соответственно опасно передвигаться по нему.

ГУ МЧС России по Ленинградской области продолжают напоминать жителям области об опасности нахождения на тонком льду. Спасатели настоятельно рекомендуют дождаться момента, когда лед станет плотнее и выход станет безопасным. На данный момент ограничение действуют до середины января 2021 года. Безопасным льдом считается лед толщиной от 7 сантиметров, причем прозрачный.

Кроме того, спасатели подсказали, что делать, если все же лед треснул. Так, советуют сохранять спокойствие и лечь на лед, далее нужно ползти к безопасному месту. Если же вы увидели провалившегося человека, то подайте ему прямо в руки пояс, шарф, палку или нечто подобное.