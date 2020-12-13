В Петербурге проверили качество уборки снега дворниками

В Санкт-Петербурге сотрудники жилищного комитета города проводили проверку качества уборки снега дворниками. Проверка проводилась по 98 адресам. Выборгский район получил больше всего замечаний.

Пресс-служба жилищного комитета сообщила, что в Выборгском районе насчитывается 30% от всех нареканий по городу. Чуть меньше нареканий оказалось в Красносельском районе. Кроме того, проверили качество уборки и в Колпинском и Приморском районах.

В субботу, 12 декабря, было привлечено около 520 единиц уборочной техники, а также 7 тысяч дворников. Для избавления от гололедицы на тротуарах израсходовали более 400 тонн различных материалов.