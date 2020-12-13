Российские работодатели рассказали о своих планах на 2021 год

Среди российских работодателей провели опрос о планах на будущий год. Треть российских работодателей планируют повысить зарплату своим сотрудникам.

Согласно исследованиям сервиса Работа.Ру, 35% опрошенных работодателей планируют в 2021 году расширить штат, также 35% намерены открыть новые направления деятельности. Четверть работодателей намерены развиваться в одном направлении.

Кроме того, 23% опрошенных работодателей планируют отправить сотрудников на обучение, другие 19% намерены увеличить бюджет на рекламу и маркетинг.

Среди опрошенных были и те, которые не собираются ничего менять в новом году.