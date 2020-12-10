Создан дизайн будущего от OPPO

Серия смартфонов Reno от бренда OPPO – это результат объединения стиля и расширенного функционала, это стремление предоставить лучшее решение, которое удовлетворит даже быстро меняющиеся потребности молодежи.

Смартфоны OPPO первого поколения были оснащены поворотной фронтальной камерой, которая выезжала из торца смартфона наподобие акульего плавника. «Механизм» с экраном, занимающим практически весь корпус (что было уникальным достижением того времени), стал «законодателем моды» в мире технологий.

С ходом времени смартфоны начали играть еще более важную роль в нашей повседневной жизни. Они превращаются в нечто больше, нежели просто «гаджет для звонков» или «портативная камера»: смартфоны становятся платформой для свези с внешним миром и так называемым центром управления всеми девайсами, которые предназначены для того, чтобы сделать нашу жизнь проще. Только представьте себе день без смартфона: вы будете чувствовать себя одиноким и потерянным в бесконечном шуме и суете.

Бренд OPPO почувствовал эту тенденцию и определил болевые точки пользователей, которые не хотят «выпадать» из современного ритма жизни. Им нужны смартфоны, наделенные полезными функциями, которые к тому же легко и удобно брать с собой. Учитывая эти инсайты, OPPO презентовал серию смартфонов Reno4 – произведение искусства с ультратонким корпусом, интуитивным интерфейсом Color OS и тщательно проработанными деталями. Инновационные технологии слились воедино с лаконичным дизайном: создатели

новых смартфонов сбалансировали функциональность и привлекательный внешний вид устройств.

Стирая границы

Одно из наиболее сложных испытаний, с которыми сталкиваются производители смартфонов: желание «начинить» устройство новыми функциями, сохранив при этом тонкий корпус.

Специально для создания серии смартфонов Reno4 компания OPPO провела ряд исследований для устранения данной проблемы. Взяв за основу мощную производительность, разработчики оптимизировали дизайн гаджета, проработав его до миллиметра, чтобы размеры и вес оставались минимальными.

Чтобы удержать звание самого тонкого смартфона с функцией 5G в своей ценовой категории, Reno4 Pro достиг невероятных показателей: вес – 172 г; толщина корпуса – 7,6 мм и быстрой зарядкой 65-ваттного стандарта SuperVOOC 2.0. В то время как другие 5G-смартфоны в среднем превышают толщины в 8-9 мм и вес в 180 г. Смартфоны Reno4 Lite весом 164 г и толщиной 7,48 мм выглядят невероятно элегантно.

Разработчикам OPPO не пришлось идти на компромисс и отказываться от ультратонкого корпуса в пользу мощности батареи. Напротив, им удалось усовершенствовать размер аккумулятора (сделать его более плоским), одновременно с этим увеличив скорость зарядки и уменьшив уровень энергопотребления.

Несмотря на то, что система SuperVOOC 65 Вт позволяет полностью зарядить смартфон Reno4 Pro всего за 36 минут, его батарея (4000 мАч; 87,5х62,8х4,75мм) на 0,05 мм тоньше по сравнению с устройствами предыдущего поколения.

Для создания стильных и легких смартфонов с тонким корпусом производители нередко используют весьма хрупкие материалы, которые достаточно быстро изнашиваются. Разработчики Reno4 Pro предусмотрели и эту проблему: они создали смартфон из высокопрочного алюминия, что позволяет сохранять форму и функционирование устройства на протяжении долгого времени.

Более того, для минимизации толщины корпуса смартфонов серии Reno4, была проведена тотальная проработка деталей. Стандартный огнезащитный стальной «лист» в задней панели смартфона был заменен огнеупорными чернилами, что позволило сократить толщину гаджета на 0,15 мм. Также были уменьшены в размере некоторые детали материнской платы в смартфоне Reno4 Pro – корпус стал тоньше на 0,27 мм. К слову, эта модель оснащена датчиком считывания отпечатков

пальцев Hidden Fingerprint Unlock 6-го поколения: толщина сенсорного слоя составляет всего 0,27 мм (вместо привычных 2,8 мм), но срабатывает при этом еще оперативнее.

«Мощные характеристики, современный дизайн и эргономичность являются важнейшими параметрами при разработке новых продуктов OPPO. Так, благодаря тщательному подбору компонентной базы основной платы и усовершенствования ее компоновки, инженерам удалось изменить габариты аккумулятора смартфона Reno4 Pro, сделав его на 5мм длиннее. При этом устройство наделено широкой функциональностью и актуальными технологиями мобильной индустрии», – сказал менеджер по продукции OPPO Максим Дьячин.

Будущее за дисплеями

Пока сами смартфоны становятся тоньше и легче, дисплеи, напротив, увеличиваются в размерах и достигают большей яркости, чтобы захватить внимание пользователя с первого взгляда.

Разработчики OPPO никогда не боялись отходить от стандартов, чтобы совершенствовать экраны смартфонов, делая их все больше. Модель Reno4 Pro оснащена безрамочным дисплеем в 6,5 дюймов и 90 Гц с бесперебойной работой экрана в течение длительного времени. Процентное соотношение дисплея к общему размеру корпуса довольно высокое – 92.1%.

Изящные изгибы модели Reno4 Pro созданы для того, чтобы смартфон выглядел стильно и при этом комфортно лежал в руке будущего пользователя.

Дизайн, сделанный с душой

Для того, чтобы обеспечить потребителям непередаваемые впечатления от использования смартфонов, дизайнеры и разработчики OPPO предусмотрели все детали: от конструкции задней панели корпуса до тактильно приятных материалов. Дизайн задней крышки смартфонов серии Reno4 полностью соответствует концепции «тонкого и легкого» смартфона, что совершенно не сказывается на ее качестве.

Задняя панель Reno4 Pro состоит из нескольких «слоев». Четырехкамерная установка в левом верхнем углу смартфона расположена в прозрачном прямоугольном «окошке», которое идеально вписывается в дизайн корпуса, визуально делает камеру чуть менее выпуклой и не придает лишнего объема смартфону.

Смартфоны Reno4 Pro покрыты матовой отделкой, на которой не видно бликов и практически не остается пятен. А для того, чтобы смартфоны выглядели еще более стильно, дизайнеры OPPO решили объединить матовую отделку с мелкими сверкающими элементами, которые переливаются как алмазы и защищают панель от появления царапин.

Reno4 Lite оснащен современным корпусом с покрытием «Shiny Matte». Обновленный дизайн модели стал еще более привлекательным, а материал – приятным на ощупь. Более того, на задней панели практически не остается отпечатков пальцев, что особенно важно для пользователей. При создании «Shiny

Matte» была использована совершенно новая техника оптического покрытия, которая подчеркивает эффект преломление света и особенность цветового решения.

Reno4 Lite доступен в двух исполнениях. Magic Blue (бирюзовый) – это уникальное сочетание синего и фиолетового цветов с различными переливами. Matte Black (черный) – цвет, который говорит о престиже и вдохновлен автомобилями высшего класса.

С особым трепетом в OPPO подошли к созданию расцветок и дизайна Reno4 Lite и Reno4 Pro: сочетание разных оттенков матового и глянцевого синего цвета создает ослепительный эффект. Такой смартфон станет отличным дополнением яркого и смелого стиля пользователей Reno!