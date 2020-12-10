Врач поделилась способами устранения последствий на коже от ношения масок

Эксперт поделилась, как справляться с последствиями ношения средств индивидуальной защиты.

Так как на сегодняшний день маска - это необходимый предмет, который нужен сегодня абсолютно везде, когда мы находимся в обществе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Однако маска не только защищает от заражения инфекцией, но и может нанести некоторый вред коже. Поэтому люди стали часто жаловаться специалистам на проблемы с кожей, которые появляются после ношении маски.

Наталья Спицына, главный врач медицинского центра «Тельмана 41», поделилась, как бороться с последствиями после длительного ношения средства индивидуальной защиты.

Главный врач сообщила, что так как кожа у всех людей людей разная, то меры предосторожности, предотвращения и лечения последствий будут разными. Например, при сухой коже перед ношением маски лучше нанести увлажняющее средство, если кожа жирная, то нужно использовать средства специальные, обладающие веществами, которые борются с бактериями жирной кожи.