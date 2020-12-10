Пассажиры Пулково пытались провезти 14 миллионов рублей через таможню

В Северной столице служба таможни в аэропорту Пулково обнаружила, что за месяц пассажиры авиалайнеров произвели попытки незаконной транспортировки около 14 миллионов рублей, информирует пресс-служба Пулково.

По информации, за целый месяц было выявлено 4 незаконные попытки перевозки незадекларированной валюты в крупных и особо крупны размерах. По сообщениям таможни, общая сумма валюты составила 200 тысяч долларов, если переводить на рубли, то эта сумма превышает 14 миллионов.

Петербурженка, возвращаясь из Японии, по какой-то причине не задекларировала 43 тысяч долларов. По информации таможенной службы Пулково, сотрудник таможни задал вопрос о том, имеетется ли в наличии у неё перевозимая валюта. Девушка достала 6 тысяч евро и около 300 тысяч японских йен, затем также показала сотрудникам 31 тысячу евро и 644 тысячи японских йен.

Купюры были скручены в трубочки и разложены по карманам предметов одежды, а также в ручной клади.