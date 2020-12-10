В Москве произошла утечка персональных данных больных коронавирусом

В Москве произошла утечка персональной информации жителей города, которые переболели коронавирусной инфекцией.

Однако власти Москвы сообщают, что в ходе проверки на предмет причины утечки данных, никаких следов взлома системы не было обнаружено.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом прокомментировали данную ситуацию и сказали, что причиной утечки информации послужил человеческий фактор. Оперштаб сообщил, что сотрудники

,которые на тот момент производили обработку служебных документов, допустили по ошибке передачу данных другим лицам.

Также в оперштабе по борьбе с заболеванием заверили, что сейчас ведётся проверка случившегося и принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия.