Евгений Елин обсудил с рестораторами Петербурга вопросы по работе общепитов в праздники

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и прокурор Петербурга Евгений Елин, в среду, 9 декабря встретился с рестораторами. На встрече стороны затронули вопрос об ограничениях работы общепитов в новогодние праздники.

Рестораторы попросили власти смягчить ограничения, чтобы не случилось разорение бизнеса. Рестораторы предложили компромисс, что они готовы закрыть рестораны 31 декабря и 1 января, а в остальные дни работать в привычном режиме до 23:00.

В итоге уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил властям Петербурга разработать дополнительные меры поддержки бизнесу.