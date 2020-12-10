Манеж лейб-гвардии Финляндского полка в Петербурге снесут для постройки жилого дома

В Санкт-Петербурге на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка, который находится на 25-й линии Васильевского острова, будет построен жилой дом. Официальное разрешение на строительство дал Госстройнадзор.

Однако ранее Госстрой надзор отказал в строительстве жилого дома на этом месте, но теперь решение изменилось.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил, что манеж пытаются отстоять в суде, и доказать, что постройка очень старая и сносить ее запрещено.

Защитника манежа лейб-гвардии будут ходатайствовать о запрете на снос здания и обещают подать иск 10 декабря.