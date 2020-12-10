В ноябре в России сильно повысился спрос на антибиотики

Согласно статистике, в России в ноябре 2020 года сильно повысился спрос на медицинские препараты.

Как сообщает ТАСС, по данным исследования агрегатора аптек «Мегаптека», в ноябре этого года, в сравнении с прошлым годом за этот же период, прирост на медпрепараты составил 940%.

В сравнении с прошлым годом, с сентября по ноябрь в 2019 году россияне купили 4 192 штук антибиотиков. По данным на 2020 год за этот же период жители страны купили 34 666 препаратов.

В основном россияне покупали такой антибактериальный препарат, как цефтриаксон. По статистике данный препарат составляет 42,4% продаж среди всех антибактериальных препаратов.