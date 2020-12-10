За этот год с водителей Петербурга взыскали около 2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге за последние девять месяцев 2020 года с помощью системы «Контроль передвижения автотранспорта» с водителей города судебные приставы взыскали более 1,8 млрд рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО заявил, что приставы обнаружили около 1,2 тысяч автомобилей, которые принадлежат водителям-должникам.

Соблюдение правил на автомобильной дорогое отслеживают около 50 передвижных и 27 мобильных комплексов, а также с помощью 164 стационарных комплексов фиксации.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что В Ленинградской области разместили 12 камер, с помощью которых можно выявить нарушителей скоростного режима.