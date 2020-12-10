В 2021 году в России повысятся тарифы на ЖКУ

Сообщается, что со следующего года тарифы на жилищно-коммунальные условия (ЖКУ) будут увеличены в среднем на 4%.

Повышение тарифов планируется на июль 2021 года. Однако для каждого региона сраны установлен свой процент по повышению тарифов. Так в Санкт-Петербурге индекс тарифов на «коммуналку» увеличат на 3,5%. Например, в Чеченской Республике индекс составляет целых 6,5%, а в Якутии на 6%.

Виталий Королев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, заявил, что повышение тарифов с 1 января не планируется.

Ранее Смольный уже сообщал о росте тарифов на ЖКУ в следующем году.