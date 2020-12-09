С 1 января будет запрещено разводить костры в частных домах

С 2021 года в России введут запрет, который будет запрещать жильцам частных домов разводить костры и сжигать мусор на своей территории. Введение нового запрета планируется на 1 января 2021 года.

В настоящий момент запрет действует только на территории и землях общего пользования.

Также, помимо запрета на разведение костров и сжигание мусора в частных домах, введут запрет на создание свалок горючих отходов на территориях общего пользования, которые прилегают к жилым, а также садовым домам.

За нарушение планируемого запрета, нарушитель обязан будет выплатить штраф в размере до 5000 рублей.