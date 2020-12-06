У Кунсткамеры в день музея была огромная очередь



Сегодня, в воскресенье, 6 декабря, около музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, всем известного как Кунсткамера, была выстроена огромная очередь. Её создали посетители, которые хотели попасть туда бесплатно в день музея.

Так ка сегодня, 6 декабря, музей антропологии и этнографии имени Петра Великого отмечает свой день рождения, а именно - создания, то каждый желающий посетить музей может сделать это бесплатно.

Несмотря на огромную очередь, сотрудники музея, по их словам, пускали посетителей группами, которые состояли из пяти человек, поэтому вход в музей строго контролировался.

Напомним, ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 30 декабря по 10 января, в новогодние праздничные дни, все культурные заведения (музеи, театры и тд.) будут закрыты для посещений из-за сложной обстановки в городе.