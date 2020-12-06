Численность зрителей на массовых мероприятиях в Питере должна быть обоснована

Власти города Санкт-Петербург обязали организаторов общественных мероприятий перед каждым событием обосновать количество посетителейзрителейгостей. А также организаторы будут обязаны предоставить информацию об их возрасте. Вся информация будет направлена местным властям города Санкт-Петербурга.

В городском комитете по культуре проинформировали, что теперь заявитель обязан предоставлять информацию о численности и количестве посетителей городского общественного мероприятия, также указывать их возраст и направлять всю информацию городским властям. Численность мероприятия должна быть обоснованной. Возраст необходимо указывать по той причине, что с 4 декабря вступило в силу распоряжение о запрете лиц до 16 лет на общественные мероприятия, которые проводят театры, а также различные организации исполнительских искусств.