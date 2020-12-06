Несмотря на пандемию, зимняя сессия в вузах состоится

Валерий Фальков, глава Министерства науки и высшего образования России, сообщил, что в россйиских вузах не планируется отмена зимней сессии несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в стране.

«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», — заявил министр науки.

Кроме того,Валерий Фальков напомнил, что Минобранауки порекомендовало вузам России проводить предстоящую сессию в дистанционном формате.

Согласно статистике, в настоящий момент, на дистанционном обучении из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране находятся 37% вузов и их филиалов в России.