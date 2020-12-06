По опросам россиян Хабенский и Петров лучшие отечественные актеры последнего десятилетия

Среди жителей России прошел опрос по поводу зарубежных и отечественных актеров, чья актерская игра оказала наибольшее влияние на кинематограф за последние десять лет.

Согласно опросам SuperJob, жители России назвали лучшим актером Леонардо ДиКаприо. Также в топ-5 лучших актеров, по мнению людей, вошли Брэд Питт, Джеки Чан, Джонни Депп, а также Роберт Дауни-младший. Среди актеров женского пола лучшей оказалась Анжелина Джоли. Далее идут Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

Среди отечественных актеров россияне признали лучшими Константина Хабенского и Александра Петрова. Оба актера поделили первое место. А среди актрис лучшей оказалась Светлана Ходченкова.