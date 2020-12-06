Миф об отключении Wi-Fi-роутеров на ночь развеян специалистами по безопасности

Раньше был распространен миф об отключении Wi-Fi-роутеров на ночь с целью избегания взлома от мошенников. Так вот этот миф развеяли специалисты по безопасности.

Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар», сообщил, что в основном все взломы роутеров происходят с помощью роботов, поэтому неважно какое сейчас время суток. Поэтому специалисты рекомендуют внимательнее следить за безопасностью своих приложений и устройств.

Кроме того, Луис Корронс, специалист компании Avast, посоветовал пользователям роутеров поменять имя и пароль, а также включить шифрование WPA2 или WPA3.