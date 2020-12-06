В Петербурге задержали наркоторговца, который в гараже сделал нарколабораторию

В Санкт-Петербурге в Петродворцовом районе в городе Ломоносов сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил в арендуемом гараже нарколабораторию.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает, что задержанным оказался 30-летний мужчина, который уже ранее был задержан за незаконный оборот наркотиков. В итоге полицейские нашли 11 пакетиков с синтетическим наркотиком, общая масса которых составляет 10,6 килограммов. Также изъято большое количество емкостей с разными жидкостями и посуда с весами.

Выяснилось, что мужчина торговал наркотиками через ПО Даркнет. Начал мужчина свою деятельность в апреле 2020 года.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.