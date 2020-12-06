В 2021 году ожидается падение цен на некоторые продукты

Дмитрий Авельцов, руководитель Центра агроаналитики при Министерстве сельского хозяйства России, сообщил, что некоторые продукты в России упадут в цене. Согласно статистике, в этом году хлеб и хлебобулочные изделия, а также оборудование для хлебобулочных изделий подорожало на 4-6%. В связи с этим в следующем году ожидается падение хлеба в цене.

Авельцов также подметил, что помимо хлеба цена упадет и на подсолнечное масло. Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем цена на подсолнечное масло будет зависеть от метеорологических условий в Южной Америке для сева сои.

Также сообщается, что на молочную продукцию резких скачков на цены не наблюдается, как и на сахар и мороженую рыбу.

Также падение в цене ожидается на мясо птицы свинину, в том случае, если излишки продукции на экспорт отправить не удастся.