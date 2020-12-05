Чиновники приказали уничтожить портрет Кита Флинта в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге чиновники приказали уничтожить портрет танцора группы The Prodigy Кита Флинта, которого изобразили на оной из стен в центре Петербурга. Арт-центр «Пушкинская-10» выступил в защиту портрета участника группы.

В четверг, 3 декабря, арт-центр получили предписание администрации Центрального района, в котором власти призывают устранить в городе «несанкционированные надписи». Кроме того, к предписанию была приложена фотография «неудовлетворительного элемента», на которой оказался портер Кита Флинта.

Также арт-центр добавил, что все законы Северной столицы выстроены таким образом, что вандализмом считается любой настенный стрит-арт.