Смольный начал присуждать премии в области культуры и искусства

Сегодня, в субботу, 5 декабря, в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга сообщили, что губернатор Александр Беглов подписал постановление о премировании за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства.

Известно, что поощряться будут произведения искусства, литературы и архитектуры. Потенциальные обладатели премий — люди, внесшие вклад в художественную культуру страны и культурное наследие Петербурга.

Согласно подписанному документу, премии полагаются в номинациях: литература, театральное искусство, музейное дело, архитектура, дизайн, кино- и изобразительное искусство, музыкальное, музыкально-сценическое и композиторское искусство, просветительская деятельность. А также есть номинация «За выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на развитие петербургской культуры». Сообщается, что размер премии составляет 330 тысяч рублей.