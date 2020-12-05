В воскресенье в Петербурге ожидают гололед

Завтра, в воскресенье, 6 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробный прогноз озвучили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По словам экспертов, существенных осадков — дождя или снега — завтра не ожидается, но дороги местами могут оказаться скованы гололедицей. Ветер обещают южный и юго-восточный, скоростью до 11 м/с, атмосферное давление, согласно прогнозу, будет повышаться. Температура воздуха в течение суток не опустится ниже нуля, однако и не поднимется выше +2 градусов.