В Петербурге прошел премьерный показ фильма о Марине Цветаевой

В конце ноября в петербургском кинотеатре Angleterre Cinema Lounge состоялся показ документального фильма о Марине Цветаевой «Цветаева. Open». Картину представляла режиссер Алла Дамскер и Елизавета Боярская, исполнившая главную роль.

В рамках встречи режиссер рассказала, что идя фильма появилась после просмотра спектакля «1926», который посвящён переписке Цветаевой и Пастернака. Создатели картины при помощи сотрудников музея поэтессы прочли дневники и архивные письма, чтобы разобраться в том, каким Анна Ивановна была человеком.

Помимо Елизаветы Боярской, в съемках приняли участие Константин Хабенский, Юлия Ауг, поэт Вера Полозкова и многие другие. Планируется, что в интернет фильм будет выложен после новогодних праздников.