В Туле объяснили появление загадочного монолита в России.

Научно-образовательный центр (НОЦ) "ТулаТЕХ" решил сделать рекламу самого себя на весь мир. Сотрудники научно-образовательного центра загрузили в пятницу в сеть и опубликовали шуточный видео-ролик на площадке YouTube. Он был о том, что в деревне Кондуки в местном заповеднике 3 декабря был якобы обнаружен загадочный монолит.

Недавно такие монолиты нашли в двух странах - в Соединённых штатах Америки (в пустыне штата Юта) и Румынии, об этом сообщали различные мировые средства массовой информации. Необыкновенные находки представляют собой высокие стальные монолитные глыбы, которые похожи на трёхгранные колонны. Затем, по прошествии некоторого отрезка времени, они исчезают с места их обнаружения. Никто не давал никаких официальных комментариев по этому поводу.