Верховный суд РФ признал законным отказ магазинов покупателям без масок

Из-за новых мер по коронавирусу быть в общественных места в средствах индивидуальной защиты между покупателями и магазинами возник спор - имеют ли право на обслуживание в магазине покупатели без масок? Верховный суд поставил точку в конфликте.

Покупатели, не использовавшие средства индивидуальной защиты, ссылались на права потребителей, продавцы в магазинах, в свою очередь, ссылались на требования Роспотребнадзора. Однако Верховный суд РФ постановил, что магазины не имеют право обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты. Право в отказе основано на том, что если властями регионов, где находится магазин (в РФ это все регионы), установлено обязательное использование гражданами таких средств индивидуальной защиты, как маски и перчатки, то продавцы в полном праве им отказать.