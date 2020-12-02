В Петербурге появилась возможность купить премиальный китайский кроссовер

В Санкт-Петербурге появился в продаже новый дорогой китайский кроссовер Geely Tugella.На данный момент автомобиль можно приобрести в максимальной комплектации от 2 млн 499 тысяч 90 рублей.

Открытие китайского кроссовера осуществила компания «Аларм-Моторс» в автосалоне Geely в Петербурге.

Все документы в компании на автомобили Tugella на декабрь уже составили. Ожидается, что новая китайская модель будет занимать 10% на рынке в объеме продаж Geely.

Новым купе-кроссовером уже интересуются многие автолюбители. Это не только кто владелец китайских автомобилей, но и те кто знаком с японскими автомобилями.