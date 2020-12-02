Задержан замгендиректора Ленавтодора за получение взятки в размере 3,3 млн рублей

Илья Банников, заместитель генерального директора ГКУ «Ленавтодор», задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) по Ленинградской области по подозрению в получении взятки в размере 3,3 млн рублей.

Как сообщает СК, Банников получил данную сумму от главы «Пригородного ДРСУ №1» Алексея Молчанова. Молчанов давал взятку Банникову, чтобы тот оказал содействие в контракте на ремонт дороги за 39Ю6 млн рублей. Но в чем именно выражалось содействие пока не известно.

Днем, 1 декабря, следователи и оперативники регионального управления ФСБ России провели обыски в ГКУ «Ленавтодор», которое находится на Рижском проспекте. Кроме того, обыски также прошли и по месту жительства замдиректора. Нашедшие документы и электронные носители оперативники немедленно изъяли.

На данный момент Илья Банников задержан на двое суток. Чуть позже будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.