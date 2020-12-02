В РФ могут ввести запрет на суррогатное материнство после смерти младенцев в Петербурге

Предложение о запрете суррогатного материнства в России для одиноких граждан и иностранцев поступило от общественной палаты. Программу хотят оставить только для семейных пар.

Помимо этого, предлагается также запрет коммерческой программы ЭКО.

8 декабря проект обсудят с представителями Госдумы. Также в обсуждении примут участие детские омбудсмены и врачи. Поправки будут подготовлены группой депутатов во главе с Николаем Земцовым.

После случаев гибели младенцев и ареста медицинских работников по статье о торговле людьми, эксперты считают, что программа суррогатного материнства в России нуждается в дополнительном регулировании.