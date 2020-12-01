Ледовому дворцу в Петербурге грозит серьезный штраф

В Санкт-Петербурге 27 и 28 ноября прошли два концерта рэпера Басты в Ледовом дворце. Большинство пользователей соцсетей пожаловались на то, что в разгар пандемии коронавирусной инфекции на концерте не соблюдались противоэпидемиологические меры. Ситуация быстро распространилась среди общественности и дошла до Роспотребнадзора.

Невский районный суд зарегистрировал материалы об административном правонарушении. Организации привлекается к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

После многочисленных проверок ОАО «Дворец спорта» обязан будет понести наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, либо прекращением деятельности на 90 дней.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, проверку нарушений в Ледовом дворце проводил специалист-эксперт Роспотребнадзора Александр Юшев.