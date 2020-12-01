Дело о нашумевшем концерте Басты в Ледовом дворце до сих пор не попало в суд

В Санкт-Петербурге объединенная пресс-служба судов опровергла информацию о том, что все материалы по поводу нашумевших концертов Басты в Ледовом дворце из-за несоблюдения мер защиты в период коронавируса, находятся в одном из районных судов.

«В Невском районном суде г. Санкт-Петербурга нет материалов в отношении Ледового дворца, Басты, и «чего-то похожего» тоже нет!», — рассказали в пресс-службе.

Представители судов попросили, чтобы журналисты не выливали в общество непроверенную информацию.

Напомним, что 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошли два концерта рэпера Басты. Пользователи социальных сетей оказались недовольны тем, что в период распространения коронавирусной инфекции, организаторы концерта не соблюдали противоэпидемиологических мер.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что после инцидента с концертами Басты работу Ледового дворца приостановили.